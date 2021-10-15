مصر.. قبلة نجلاء بدر وزوجها تثير الجدل بعد فستانها الجرئ (فيديو)

تصدرت الفنانة المصرية نجلاء بدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ظهورها بفستان جرئ خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي أمس الخميس.

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وظهرت نجلاء بدر، بفستان أسود اللون تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف بشكل كبير في منطقة الصدر.

وتوالت الردود على مظهر الفنانة بعبارات تنتقد "جرأتها الزائدة" في فستانها الذي لبسته في حفل الافتتاح بالجونة.

ولم تكتف نجلاء بدر بالظهور بالفستان، ولكنها بعد تصويرها توجهت إلى وسائل الإعلام لإجراء حوار صحفي، وخلال ذلك توجه إليها زوجها وقام بتقبيلها بشكل اعتبره البعض غير لائق.

المصدر: القاهرة 24