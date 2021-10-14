فستان جرئ لفنانة مصرية في مهرجان الجونة يثير الجدل في البلاد (صور)
أثارت الفنانة المصرية، نجلاء بدر، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفستان الذي ارتدته خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5 في مصر.
وظهرت نجلاء بدر، بفستان أسود اللون تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف بشكل كبير في منطقة الصدر.
وتوالت الردود على مظهر الفنانة بعبارات تنتقد "جرأتها الزائدة" في فستانها الذي لبسته في حفل الافتتاح بالجونة.
لو الفنانة نجلاء بدر بتشوف كلامي انا عن نفسي احب اقولها انها فنانة كبيرة وموهوبه وكمان محبوبه جدا— medo (@medo135) October 14, 2021
مش محتاجة للنوع العجيب ده من الفساتين علشان تلفت النظر او تطلع تريند ده مشهد ففيلم او مسلسل بيطلعها تريند والناس بتصقفلها وبتحييها جدا كمان ❤️#نجلاء_بدر#مهرجان_الجونة_السينمائيpic.twitter.com/HohfFqQSMB
عندي أسئلة كتير حول فستان الأستاذة نجلاء بدر الصراحة— H. (@hagarrr_74) October 14, 2021
ايه اللي نجلاء بدر لابساه دا!!— شـروق 🌤️ (@shrooq0__0ahmed) October 14, 2021
لا جاذبية ولا شي مثالي استغفرالله بس— فاطمة🦋 (@Fa6ma___23) October 14, 2021
هي نجلاء بدر بصت لنفسها في المرايا قبل ما تنزل من الاوضه طيب الستايلست اللي اخترو الفستان سوا وقررو ان هو ده اللي هتلبسه كانو مدركين بشاعه وسوء الاختيار هي فلوسها حرام للدرجه pic.twitter.com/LsySqK6Qfk— 👾 (@iamiraaaa) October 14, 2021
فيما اعتبر آخرون أن ملابس نجلاء بدر ذات طابع "عصري ومميز".
احلى اطلالة بي #مهرجان_الجونة_السينمائي كلو 😌🖤— ⅯＡＬＡＫ 🌬 (@malakNourEddin3) October 14, 2021
كثير حلوة و جريئة ✨#نجلاء_بدرpic.twitter.com/gaRJDq0hCk
نمبر ون حتي الآن— ماسك نملة🐜وبربيها(جيش مصر درع وسيف الوطن💪✌) (@mando22011) October 14, 2021
نجلاء بدر😍😜😂😜😜😜 pic.twitter.com/KaSit04idD
المصدر: RT
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