فستان جرئ لفنانة مصرية في مهرجان الجونة يثير الجدل في البلاد (صور)

أثارت الفنانة المصرية، نجلاء بدر، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفستان الذي ارتدته خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5 في مصر.

وظهرت نجلاء بدر، بفستان أسود اللون تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف بشكل كبير في منطقة الصدر.

وتوالت الردود على مظهر الفنانة بعبارات تنتقد "جرأتها الزائدة" في فستانها الذي لبسته في حفل الافتتاح بالجونة.

لو الفنانة نجلاء بدر بتشوف كلامي انا عن نفسي احب اقولها انها فنانة كبيرة وموهوبه وكمان محبوبه جدا

مش محتاجة للنوع العجيب ده من الفساتين علشان تلفت النظر او تطلع تريند ده مشهد ففيلم او مسلسل بيطلعها تريند والناس بتصقفلها وبتحييها جدا كمان ❤️#نجلاء_بدر#مهرجان_الجونة_السينمائيpic.twitter.com/HohfFqQSMB — medo (@medo135) October 14, 2021

عندي أسئلة كتير حول فستان الأستاذة نجلاء بدر الصراحة — H. (@hagarrr_74) October 14, 2021

ايه اللي نجلاء بدر لابساه دا!! — شـروق 🌤️ (@shrooq0__0ahmed) October 14, 2021

لا جاذبية ولا شي مثالي استغفرالله بس — فاطمة🦋 (@Fa6ma___23) October 14, 2021

هي نجلاء بدر بصت لنفسها في المرايا قبل ما تنزل من الاوضه طيب الستايلست اللي اخترو الفستان سوا وقررو ان هو ده اللي هتلبسه كانو مدركين بشاعه وسوء الاختيار هي فلوسها حرام للدرجه pic.twitter.com/LsySqK6Qfk — 👾 (@iamiraaaa) October 14, 2021

فيما اعتبر آخرون أن ملابس نجلاء بدر ذات طابع "عصري ومميز".

نمبر ون حتي الآن

نجلاء بدر😍😜😂😜😜😜 pic.twitter.com/KaSit04idD — ماسك نملة🐜وبربيها(جيش مصر درع وسيف الوطن💪✌) (@mando22011) October 14, 2021

المصدر: RT