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فستان جرئ لفنانة مصرية في مهرجان الجونة يثير الجدل في البلاد (صور)

الثقافة والفن

فستان جرئ لفنانة مصرية في مهرجان الجونة يثير الجدل في البلاد (صور)
instagram/naglaabadr_official
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أثارت الفنانة المصرية، نجلاء بدر، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفستان الذي ارتدته خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5 في مصر.

وظهرت نجلاء بدر، بفستان أسود اللون تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف بشكل كبير في منطقة الصدر.

وتوالت الردود على مظهر الفنانة بعبارات تنتقد "جرأتها الزائدة" في فستانها الذي لبسته في حفل الافتتاح بالجونة.

فيما اعتبر آخرون أن ملابس نجلاء بدر ذات طابع "عصري ومميز".

المصدر: RT

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