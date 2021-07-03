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ليلى طاهر تكشف حقيقة إصابتها بكورونا

الثقافة والفن

ليلى طاهر تكشف حقيقة إصابتها بكورونا
الفنانة المصرية، ليلى طاهر
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نفت الفنانة المصرية، ليلى طاهر، خبر إصابتها بفيروس كورونا بالوقت الحالي، بعد أنباء عن إصابتها به، مشيرة إلى أنها بخير.

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وكشفت ليلى طاهر أنها "أصيبت بفيروس كورونا منذ شهرين، ودخلت مرحلة العزل، ولكنها حاليا شفيت تمام"، مؤكدة أن صحتها "زي الفل".

هذا ونفت الفنانة الفنانة المصرية، عزة لبيب، كل الأخبار المتداولة حول إصابة ليلى طاهر بالفيروس، موضحة أن "ليلى طاهر بالفعل أصيبت بفيروس كورونا منذ شهرين ودخلت العزل لمدة 12 يوما، ولكنها خرجت وشفيت تماما، وحاليا بصحة جيدة، وتخرج معهم، وتمارس حياتها بشكل طبيعي"، حيث أن عزة لبيب متزوجة من أحمد الشربيني، رئيس المعهد القومي للاتصالات، وهو ابن الفنانة ليلى طاهر.

وكان الإعلامي المصري، محمود سعد، قد كشف في وقت سابق عن إصابة الفنانة ليلى طاهر، بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "اليوم السابع"

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