"سوفت لاين" الروسية تخطط لافتتاح مركز تمثيلي في الإمارات

أعلنت مجموعة شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية "سوفت لاين" أنها ستفتتح مركزا لها في الإمارات، والذي سيسمح لها في المستقبل بتقديم المنتجات والخدمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبعد استقلال الجزء الروسي من "سوفت لاين" عن باقي المجموعة، اعتمدت المجموعة الروسية استراتيجية للتوسع في السوق الدولية، وفي إطارها تم افتتاح مركز في كازاخستان، والآن من المخطط افتتاح مكتب تمثيلي جديد في دبي.

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وسيكون الهدف الرئيسي من مركز دبي هو الترويج لمنتجات الشركة الروسية وخدماتها في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد منطقة الشرق الأوسط ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وجنوب شرق آسيا والهند إحدى النقاط ذات الأولوية في التنمية الدولية للمجموعة الروسية.

وتخطط "سوفت لاين" الروسية افتتاح مراكز جديدة في مناطق أخرى في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وزيادة عدد الموظفين في المكاتب المفتوحة.

المصدر: تاس