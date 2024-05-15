العراق يوقع عقد مشروع مصفاة "الفاو" الاستثمارية

حضر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء مراسم توقيع عقد مشروع مصفاة "الفاو" الاستثمارية.

وأكد السوداني أن "مشروع مصفى الفاو المتكامل من المشاريع الاقتصادية المهمة للبلد، وهو يدعم الصناعات التكريرية والبتروكيمياوية في العراق"، حاثا "الشركة الصينية على استثمار الوقت للإسراع في تنفيذ هذا المشروع، كما وجه الجهات المعنية بتقديم كامل الدعم والإسناد للشركة المنفذة".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "طاقة المصفى تبلغ 300 ألف برميل في اليوم، وسيتم تشييده بشكل متطور، تراعى فيه المعايير البيئية العالمية، وبتكنولوجيا حديثة للاستفادة من المشتقات النفطية لأغراض الاستهلاك المحلي للتصدير، إذ ينفذ على مرحلتين، الأولى تتضمن أعمال تصفية، فيما تشتمل المرحلة الثانية على بناء مجمع للبتروكيماويات بطاقة 3 ملايين طن سنويا، إلى جانب تشييد محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغاواط، كما يتضمن المشروع إنشاء أكاديمية الفاو لتكنولوجيا المصافي، لتدريب 5 آلاف من الكوادر العراقية التي ستتولى إدارة المصفى مستقبلا".

وتابع، أن "المشروع، سيسهم في فتح أبواب واسعة للصناعات المحلية التي تعتمد على هذه المواد، والتي ترافقها زيادة في فرص العمل للشباب والخريجين، فضلاً عن إمكانية تحقيق منافع اجتماعية لتطوير المناطق المحيطة بالمشروع، وبناء وحدات سكنية وخدمات طبية ومراكز تدريب فنية وكذلك مراكز رياضية واجتماعية".

المصدر: RT + واع