ارتفاع مفاجئ لمعدل البطالة في المملكة المتحدة

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير، مما أثار مخاوف من أن أصحاب العمل بدأوا تسريح الموظفين لتعويض ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2% في فبراير من 3.9%، وهو أعلى بكثير من 4% التي توقعها الاقتصاديون.

وقال المحللون إن تأثيرات التهدئة لارتفاع أسعار الفائدة تؤدي إلى المزيد من الاستغناء عن العمالة وتثني أصحاب العمل عن التوظيف.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات البطالة، كان نمو الأجور المنتظم باستثناء المكافآت أقوى من المتوقع عند 6% في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، مما يسلط الضوء على المعضلة التي تواجه بنك إنجلترا بشأن موعد البدء في خفض أسعار الفائدة.

وكان نمو الأجور بنسبة 6% أقل من 6.1%، لكنه أقوى من 5.8% التي توقعها الاقتصاديون. ولم يتغير إجمالي نمو الأجور، الذي يشمل المكافآت وبقي عند 5.6%.

المصدر: "الغارديان"