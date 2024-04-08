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"بلومبرغ": دولة آسيوية ستتفوق على الصين بالنمو الاقتصادي

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الهند ستتفوق على الصين بالنمو الاقتصادي في العام 2028، حينها سيتسارع نمو الاقتصاد الهندي إلى 9% مقابل تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى 3.5%.

وأشارت الوكالة، في تقرير لها، إلى أن الهند تجذب المستثمرين الأجانب، لكنهم يواجهون في الوقت الراهن صعوبات تتراوح بين البنية التحتية الضعيفة والبيروقراطية.

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وقالت "بلومبرغ" إن الدول الغربية تعتبر بشكل متزايد بكين منافسا وليس شريكا، ويترافق ذلك مع نمو سوق الأوراق المالية في الهند، التي تجذب مستثمرين أجانب وتبرم اتفاقات تجارية جديدة مع دول أخرى.

ويتوقع بنك "باركليز" وغيره من البنوك الاستثمارية أن تحل الهند محل الصين كمحرك للنمو الاقتصادي العالمي خلال فترة ولاية رئيس الوزراء ناريندرا مودي المقبلة.

المصدر: بلومبرغ

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