"تجاوزت الـ55 مليار دولار".. التجارة الإيرانية الخارجية تحقق زيادة بنسبة 2.5%

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن حجم التبادلات التجارية الإيرانية مع الدول المجاورة بلغ خلال 11 شهرا 55 مليارا و275 مليون دولار بزيادة بنسبة 2.5%.

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وكشفت الوكالة عن إجمالي التبادلات التجارية لإيران مع الدول المجاورة، مشيرة إلى أن قيمة الصادرات بلغت 25 مليارا و844 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 29 مليارا و431 مليون دولار.

وانخفضت صادرات إيران إلى الدول المجاورة في 11 شهرا من العام الحالي بنسبة 3% من حيث الوزن و9% من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بينما ارتفعت الواردات من الدول المجاورة في نفس الفترة بنسبة 11% من حيث الوزن و15% من حيث القيمة، وخلال الفترة المذكورة، انخفضت قيمة الصادرات الإيرانية إلى 8 دول مجاورة، بينما ارتفعت إلى 7 دول مجاورة أخرى.

وقد انخفضت قيمة الصادرات الإيرانية إلى كل من: العراق، تركيا، جمهورية آذربيجان، تركمانستان، أرمينيا، الكويت، قطر، والمملكة العربية السعودية. بينما ارتفعت إلى كل من: الإمارات العربية المتحدة، باكستان، أفغانستان، عمان، روسيا، كازاخستان، والبحرين.

وخلال هذه الفترة، انخفضت قيمة واردات السلع من الدول المجاورة التالية: البحرين، كازاخستان، باكستان، والكويت. بينما ارتفعت قيمة واردات السلع من الدول المجاورة التالية بنسبة كبيرة: أرمينيا، العراق، تركمانستان، قطر، وروسيا.

وبلغ الوزن الإجمالي للواردات من الدول المجاورة 21 مليونا و432 ألف طن، بينما بلغ الوزن الإجمالي للصادرات إلى الدول المجاورة 67 مليونا و 108 ألف طن.

المصدر: مهر