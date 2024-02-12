"بيتكوين" تتجاوز 50 ألف دولار لأول مرة منذ نهاية ديسمبر 2021

ارتفعت قيمة عملة "بيتكوين" في تعاملات يوم الاثنين فوق مستوى 50 ألف دولار، وسجلت بذلك أعلى مستوى للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.

ووفقا لبيانات التداول يوم الاثنين "ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 3%، متجاوزا 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021".

وفي بورصة "بينانس"، أكبر منصة لتدوال العملات الرقمية، بلغ سعر"بيتكوين"، "بحلول الساعة 20:25 بتوقيت موسكو، نسبة 3.37%، 49.928 دولارا، وبعدها بدقائق ارتفع الرقم إلى 50.080 دولارا للمرة الأولى منذ 28 ديسمبر 2021".

ووفقا لبوابة "CoinMarketCap"، ارتفعت "بيتكوين بنسبة 3.44%، إلى متوسط ​​49.981 دولارا".

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هذا وسجلت قيمة عملة "بيتكوين" في تعاملات يوم الجمعة الماضي فوق مستوى 47 ألف دولار، في أعلى مستوى منذ مطلع يناير 2024.

المصدر: نوفوستي