انخفاض العملات المشفرة و"البيتكوين" عند أدنى مستوى في أكثر من شهر

تراجعت أسعار العملات المشفرة بما فيها "البيتكوين" في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجرى تداول "البيتكوين" دون مستوى 39 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة 4.35% إلى 38990 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك" للعملات المشفرة.

ويأتي تراجع عملة "البيتكوين" مع ترقب مستثمرين لمزيد من الدلائل حول مستقبل النشاط الاقتصادي وأسعار الفائدة في ظل التوترات الجيوسياسية حول العالم.

المصدر: RT + بلومبرغ