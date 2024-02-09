عملة "البيتكوين" تسجل أعلى مستوى في أكثر من شهر

ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" في تعاملات اليوم الجمعة فوق مستوى 47 ألف دولار، وسجلت بذلك العملة الأكثر شهرة في العالم أعلى مستوى منذ مطلع يناير 2024.

وبحلول الساعة 15:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 5.60% إلى 47290.5 دولار، وفقا لما أظهرته منصة "كوين ديسك" لتداول العملات المشفرة.

ويرى خبراء أن معنويات المستثمرين تحسنت بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي عن انتعاش تدريجي للاقتصاد العالمي، كما أن التأثير السلبي للأزمات السياسية والمالية المحلية آخذ في التراجع.

وأفادت الخبيرة كارولين مارون، الشريك المؤسس في شركة Orbit Markets، بأن تعزيز عملة البيتكوين هو تأكيد على الاتجاه الإيجابي العالمي.

المصدر: RT