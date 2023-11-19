وزير خارجية فنزويلا: روسيا وفنزويلا تريدان استعادة مستويات إنتاج النفط اليومية

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن روسيا وفنزويلا تريدان استعادة المستوى السابق لإنتاج النفط يوميا، ثم مضاعفته.

وأضاف الوزير: "وصل إنتاج النفط المشترك في فنزويلا في السنوات الأخيرة إلى 120-150 ألف برميل يوميا. ولكن نظام العقوبات كان له تأثير كبير على الإنتاج".

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وأشار الوزير إلى أن "الهدف في المرحلة الأولى هو استعادة المستوى الذي كان لدينا قبل عامين مع شركة روسنفت، التي لديها الآن مخطط عمل مختلف".

وقال: "اتفقنا في اللجنة، على استئناف المفاوضات ومشاركة الشركات الروسية في مشاريع مشتركة في إطار الاتفاقية التي أبرمتها شركة PDVSA. يمكننا القول، إننا سنسعى في المرحلة الأولى جاهدين لاستعادة مستوى الإنتاج الذي كان موجودا. والهدف الثاني هو زيادة مستوى الإنتاج إلى الضعف على الأقل".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو وكراكاس حددتا سبل تعزيز التعاون وزيادة إنتاج النفط.

ووفقا له، تمكنت المؤسسات المشتركة بين روسيا وفنزويلا من تجاوز خطة الإنتاج بنسبة 16٪.

وأضاف نوفاك أن الإنتاج المشترك، بلغ العام الماضي 35 مليون برميل، وسيكون هناك المزيد هذا العام.

المصدر: نوفوستي