فنزويلا تدعو الأمم المتحدة لإنشاء "منطقة خالية" من العقوبات الغربية

قال وزير خارجية فنزويلا إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء "منطقة خالية" من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.

ووفقا له، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.

إقرأ المزيد

وأضاف الوزير: "نقترح إنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية".

وشدد الوزير الفنزويلي، على أن اقتصاد بلاده، وعلى الرغم من حالة الحصار والنهب من الدول الغربية والعقوبات المجحفة، بدأ عملية التعافي بمعدلات نمو متوقعة أعلى بكثير من الدول الأخرى في المنطقة.

المصدر: نوفوستي