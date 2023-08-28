بشروط.. واشنطن تعلن استعدادها لتخفيف العقوبات ضد فنزويلا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الإدارة الأمريكية مستعدة لتخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا إذا اتخذت كاراكاس إجراءات ملموسة لإحلال الديمقراطية.

وقالت جان بيير: "إذا اتخذت فنزويلا إجراءات ملموسة لإعادة الديمقراطية، مما يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة، فنحن مستعدون أيضا لتخفيف مناسب للعقوبات".

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وأشارت إلى أن فنزويلا لم تتخذ في الوقت الحالي مثل هذه الخطوات، لذا ستبقى العقوبات سارية.

وأكد وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، خلال كلمة في مؤتمر موسكو 11 للأمن الدولي، أن أفعال الولايات المتحدة تشكل التهديد الرئيسي للأمن والسلام في أمريكا اللاتينية.

وصرحت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بلادها بهدف "الاستيلاء على النفط".

ويُذكر أن الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.

المصدر: RT