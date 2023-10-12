جنوب السودان يسعى لمد خط أنابيب للنفط متجاوزا السودان

كشف نائب وزير صناعة النفط في جنوب السودان ماين وول جونغ، عن أن الجنوب يرغب بمد خط أنابيب للنفط يمكنه الوصول إلى البحر بديلا لمسار حالي يمر عبر السودان.

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وقال ماين في فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد بموسكو: "المشكلة بالنسبة لنا هي أننا لا نستطيع الوصول إلى البحر. وهذا يتعلق في المقام الأول بإنتاج النفط الخام، الذي يتم تصديره عبر السودان. والسودان الآن في حالة حرب".

وأشار إلى أن خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء السودان "يحترق الآن بشكل حرفي".

وأضاف المسؤول، "نحاول كل يوم إيجاد حلول جديدة والحصول على تصاريح للتصدير.. نحن بحاجة إلى دعم من الشركات الروسية من أجل المساعدة في مد خط أنابيب بديل يسمح لنا بنقل النفط إلى جيبوتي. ونعتقد أن خط أنابيب النفط هذا يمكن أن يكون حلا لهذا الأمر".

وأشار ماين إلى أنه إذا توقف خط أنابيب النفط الوحيد الحالي عن العمل، فإن جنوب السودان سيواجه مشكلة خطيرة، فلن يتمكن من تصدير النفط الخام إلى الخارج والحصول على الأموال.

ومنذ 15 أبريل الماضي، يشهد السودان اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق من البلاد.

المصدر: نوفوستي