نوفاك: نسجّل اهتمام شركات روسية وسعودية بتعزيز التعاون الثنائي

أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى تسجيل اهتمام كبير من شركات روسية وسعودية بالتعاون في المجال الصناعي.

وأشار نوفاك، في مقابلة تلفزيونية جرت اليوم الخميس على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسية"، إلى وجود مجالات واعدة للتعاون بين موسكو والرياض إلى جانب التعاون في مجال الطاقة.

وقال: "نراقب اهتماما كبيرا من الشركات الروسية في مختلف المجالات مثل الطاقة والنقل والصناعة للتعاون، كذلك نشاهد اهتماما من شركات سعودية لتعزيز التعاون، هناك مجالات لتطوير التعاون بين البلدين".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه يتوجب على السلطات تزيل العقبات والقيود بما يخدم تعزيز التعاون بين البلدين.

ولفت إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية نما بنحو 20% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو الأربعاء فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي"، والذي سينعقد حتى 13 من أكتوبر الجاري.

المصدر: نوفوستي