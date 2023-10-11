روسيا: تجارتنا مع السعودية تنمو بمقدار الخمس

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية نما بنحو 20% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وجاء تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي في اجتماع اللجنة الروسية السعودية الحكومية المشتركة التي جرت اليوم على هامش فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسية" بمشاركة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وبحسب نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي يمكن توقع توسيع التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة من خلال مشاريع في مجال الطاقة النووية السلمية وتطوير وتنفيذ التقنيات في مجال الاستكشاف الجيولوجي والحفر وإنتاج ومعالجة الهيدروكربونات وتطبيق حلول التحول الرقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي.

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وكان وزير الطاقة السعودي قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم للمشاركة في فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق الأربعاء في العاصمة بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين.

وتربط روسيا والسعودية علاقات استراتيجية وتاريخية ويتعاون البلدان في سوق النفط في إطار مجموعة "أوبك+"، حيث تتخذ المجموعة خطوات لبث الاستقرار في السوق الحيوية من الاقتصاد العالمي.

المصدر: RT