الكرملين: روسيا على اتصال دائم مع دول مجموعة "أوبك+"

أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا على اتصال دائم مع دول مجموعة "أوبك+" وهذه عملية طبيعية، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت دول في المجموعة أمس عن خفض إضافي في الإنتاج.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "روسيا على اتصال دائم مع عدد من دول "أوبك+"، وهذه عملية طبيعية لكن لا شيء أكثر من ذلك. لدى الدول منهج مستقل ولها مصلحة مستقلة في استقرار السوق".

وخلال حديثه أشار بيسكوف أيضا إلى أن مصادر الطاقة البديلة في المستقبل المنظور ليست قادرة على ضمان التنمية التقدمية للبلدان.

ويوم أمس الأحد أعلنت روسيا وثمان دول من "أوبك"+ في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في إنتاج النفط بنحو 1.65 مليون برميل يوميا انطلاقا من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وستبدأ التخفيضات الطوعية في مايو المقبل 2023 وستستمر حتى نهاية العام 2023، وقد أدت الخطوة لارتفاع فوري في أسعار الذهب الأسود بنحو 5%

المصدر: نوفوستي