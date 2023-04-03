نوفاك: لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" وافقت على الخفض الإضافي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" وافقت على الخفض الإضافي في إنتاج النفط الذي أعلنته أمس دول في المجموعة، معتبرة أن هذا إجراء مهم.

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وقال نوفاك في مقابلة تلفزيونية اليوم، معلقا على قرار دول في "أوبك+" تنفيذ خفض طوعي انطلاقا من الشهر المقبل: "أود بشكل خاص أن أشير إلى أن هذا تخفيض إضافي طوعي، وهذا الخفض يأتي إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها في أكتوبر من العام الماضي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام 2023. تم أخذ هذه القرارات في الاعتبار، ومن حيث المبدأ، تمت الموافقة عليها اليوم في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" (JMMC) وذلك كإجراءات مهمة وضرورية للغاية في الوقت الحالي من أجل استقرار الوضع في السوق".

وكانت مجموعة "أوبك+" قد وافقت في أكتوبر 2022 على خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا من نوفمبر 2022 إلى نهاية العام 2023.

ويوم أمس الأحد أعلنت روسيا وثمان دول من "أوبك"+ في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في إنتاج النفط بنحو 1.65 مليون برميل يوميا انطلاقا من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وستبدأ التخفيضات الطوعية في مايو المقبل 2023 وستستمر حتى نهاية العام 2023، وقد أدت الخطوة لارتفاع فوري في أسعار الذهب الأسود بنحو 5%.

المصدر: نوفوستي