التخفيضات ضمت 6 دول عربية.. ما هي الدول التي أعلنت خفض إنتاجها النفطي؟ وبكم خفضته؟

أعلنت روسيا وثمان دول من "أوبك"+ في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إنتاج النفط بنحو 1.65 مليون برميل يوميا انطلاقا من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

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وستبدأ التخفيضات الطوعية في مايو المقبل وستستمر حتى نهاية العام 2023، وقد أدت الخطوة لارتفاع فوري في أسعار الذهب الأسود بنحو 5%.

وتوزعت التخفيضات كتالي:

1. روسيا - 500 ألف برميل يوميا.

2. السعودية - 500 ألف برميل يوميا.

3. العراق - 211 ألف برميل يوميا.

4. الإمارات - 144 ألف برميل يوميا.

5. الكويت - 128 ألف برميل يوميا.

6. الجزائر - 48 ألف برميل يوميا.

7. كازاخستان - 78 ألف برميل يوميا.

8. سلطنة عمان - 40 ألف برميل يوميا.

9. الغابون - 8 آلاف برميل يوميا.

وجاءت التخفيضات في أعقاب انخفاض حاد في أسعار النفط الشهر الماضي بعد انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي والاستحواذ الإجباري على "كريديت سويس" من قبل "يو بي أس"، ما أثار مخاوف من انتشار عدوى "تهاوي المصارف" في الأسواق المالية العالمية وحدوث انخفاض كبير في الطلب على النفط الخام.

وقالت مديرة الأبحاث في "إنرغي أسبكتس" أمريتا سين: " قامت (أوبك+) بخفض استباقي للتغلب على أي ضعف محتمل في الطلب من الأزمة المصرفية التي ظهرت".

من جهته رفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط بعد الإعلان المفاجئ من "أوبك+" حول تبني المزيد من الخفض في الإنتاج.

وقال محللو البنك في مذكرة أمس الأحد، إن التوقعات لسعر خام "برنت" لديسمبر 2023 زادت 5 دولارات إلى 95 دولارا للبرميل، فيما تم رفع التوقعات لديسمبر من العام المقبل 3 دولارات إلى 100 دولار للبرميل.

المصدر: وكالات