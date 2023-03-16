الجزائر تعرض في موسكو منتجاتها الزراعية والغذائية

عرضت شركات جزائرية اليوم في العاصمة موسكو مجموعة واسعة من منتجاتها الزراعية والغذائية، في خطوة تهدف للتوسع في السوق الروسية الواعدة.

وجاء ذلك في إطار معرض زراعي يعقد يومي 16 و17 مارس الجاري، والحدث يهدف لتعريف الشركات الروسية بالمنتجات الزراعية والغذائية الجزائرية.

وأشارت سفارة الجزائر لدى موسكو في وقت سابق، إلى أن حوالي ثلاثين عارضا من الجزائر سيعرضون منتجات مثل زيت الزيتون والتمور والفواكه والخضروات الطازجة.

وقالت السفارة في بيان نشرته يوم الاثنين الماضي إن زوار المعرض سيتمكنون من التعرف على منتجات زراعية وغذائية من الجزائر وتذوق طعمها.

المصدر: RT