نوفاك: ألمانيا وبولندا تقدمتا بطلب توريد النفط الروسي في العام المقبل ولا نستبعد طلب دول لاستثناءات

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو ستنتظر المعايير النهائية لحظر الاتحاد الأوروبي، لأن الأمور لم تتضح كيف ستتمكن أوروبا من استبدال المنتجات النفطية الروسية.

وقال نوفاك خلال مقابلة أجراها مع وكالة تاس "كانت أوروبا هي السوق الرئيسية للمنتجات البترولية. دعونا نرى ما هي القرارات التي سيتخذونها في النهاية. فلا يزال من غير الواضح لنا ما هي البدائل لوقودنا".

واستنادا للتجارب السابقة عندما تم حظر صادرات النفط الروسي لأوروبا، قال نوفاك "عدد من الدول ربما تطلب منحها استثناءات، كما كان الحال مع النفط، حينها لن تندرج إمدادات خطوط الأنابيب ومصانع المعالجة في بلغاريا والتشيك وسلوفاكيا تحت القيود. حتى ألمانيا وبولندا، بعد تأكيدهما التخلي عن النفط الروسي، تقدمتا مؤخرا بطلب توريد النفط خلال عام 2023".

المصدر: تاس