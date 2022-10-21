ماسك يجيب.. إلى متى سيستمر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة؟

توقع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الفترة الزمنية التي سيدخل فيها الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، في ظل قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مع زيادة التضخم.

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ويرى رجل الأعمال الأمريكي أن الركود في الاقتصاد الأمريكي سيستمر حتى ربيع عام 2024. وردا على سؤال أحد متابعيه في "تويتر" قال ماسك: "أنا أخمن فقط، لكن من المحتمل أن (يستمر الركود الاقتصادي) حتى ربيع العام 2024".

وفي وقت سابق، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة قد تواجه ركودا اقتصاديا، لكنه "لن يكون ذو طبيعة مهمة".

وتجاوز الدين الأمريكي لأول مرة في التاريخ مستوى 31 تريليون دولار وبحلول 3 أكتوبر 2022 كان يساوي 31 تريليون و123 مليار و887 مليون و781 ألفا و 401 دولار و 34 سنتا، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي