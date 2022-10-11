اقتصادي أمريكي يحذر من مخاطر الركود في الولايات المتحدة

أشار جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لشركة "جيه بي مورجان" المصرفية إلى أن هناك جملة من العوامل، التي قد تؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة والعالم بعد 6 إلى 9 أشهر.

قال ديمون: "لا يمكنكم الحديث عن الاقتصاد دون التحدث عن المستقبل، وهو أمر خطير. أمر خطير للغاية، وأنا أعتقد أنه قد يدفع الولايات المتحدة والعالم بأسره إلى الركود بعد 6 إلى 9 أشهر، على الرغم من حقيقة أن أوروبا تقع الآن في حالة ركود".

ووفقا له، انتظر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقتا "طويلا ولم يفعل سوى القليل" على خلفية ارتفاع التضخم خلال العام ونصف العام الماضيين.

بالإضافة إلى ذلك، ستبقى الأسواق المالية متقلبة في المستقبل المنظور، وهو ما قد يتزامن مع ظروف السوق المتقلبة.

المصدر: RT