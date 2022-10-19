أزمة الطاقة تعصف بأكبر وأشهر محلات تجارة التجزئة الألمانية

قررت إدارة سلسلة متاجر التجزئة الألمانية الشهيرة "Aldi Nord" تقليل ساعات العمل، لترشيد استهلاك الطاقة.

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وفي بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلنت الشركة أمس الثلاثاء، أنه اعتبارا من 1 نوفمبر ستغلق منافذ البيع بالتجزئة في الساعة 20:00، أي قبل ساعة أو ساعتين من المعتاد.

وجاء في البيان: "بصفته أول متاجر تجزئة للمواد الغذائية في ألمانيا، يقوم ALDI Nord بتعديل ساعات عمل العديد من فروعه، وبالتالي يساهم بشكل فعال في توفير الطاقة. اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 ستغلق المتاجر على الساعة الثامنة مساء. وينطبق هذا القرار مبدئيا خلال فترة الشتاء 2022/2023".

ومحلات السوبر ماركت "Aldi Nord" مفتوحة حاليا حتى الساعة 21:00 والساعة 22:00.

Als erster Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland passt #ALDI Nord die Öffnungszeiten zahlreicher Märkte an und leistet damit aktiv einen Beitrag zum Energiesparen. Ab 01.11.22 schließen diese Märkte um 20 Uhr. Dies gilt zunächst für die Winterzeit 2022/2023. #ALDInewspic.twitter.com/UrOrj7Zigf — ALDI Nord (@ALDINord_Presse) October 18, 2022

ولا يخفى على الجميع الأزمة الكبيرة التي تعيشها الدول الأوروبية من ناحية نقص الطاقة وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، حيث وصلت أسعار الكهرباء بالجملة إلى مستويات قياسية في الربعين الأول والثاني من عام 2022.

وزاد متوسط تكلفة الكهرباء في بعض البلدان خلال فترة الذروة بنسبة 229 بالمائة بالربعين الأول والثاني من عام 2022، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

المصدر: RT