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تخصيص 40 مليار يورو وعمليات شراء مشتركة للغاز.. أبرز مقترحات المفوضية الأوروبية حول أزمة الطاقة

مال وأعمال

تخصيص 40 مليار يورو وعمليات شراء مشتركة للغاز.. أبرز مقترحات المفوضية الأوروبية حول أزمة الطاقة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قدمت المفوضية الأوروبية مجموعة من المقترحات لتجاوز أزمة الغاز في الدول الأوروبية، وفيما يلي أبرز تصريحات المفوضية الأوروبية:

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- المفوضية الأوروبية تقترح إدخال آلية تسعير ديناميكية للغاز في أكبر بورصة في أوروبا TTF.

- المفوضية الأوروبية تقترح إجراء عملية شراء مشتركة للغاز لدول الاتحاد بمستوى 15% من إجمالي الطلب.

- سيُطلب من دول الاتحاد الأوروبي إبلاغ المفوضية الأوروبية قبل إجراء أية عملية شراء للغاز.

- تعتزم المفوضية الأوروبية بحلول مارس 2023 وضع معيار جديد لسعر الغاز الطبيعي المسال.

- المفوضية الأوروبية تقترح تخصيص 40 مليار يورو لمساعدة المقيمين في الاتحاد الأوروبي والشركات في خضم أزمة الطاقة.

- يتوجب على دول الاتحاد الأوروبي حتى مارس 2023 خفض استهلاكها الشهري من الغاز بنسبة 15%.

- المفوضية الأوروبية تقترح إلزام دول الاتحاد الأوروبي بمشاركة الغاز مع بعضها البعض في حالة الطوارئ.

المصدر: تاس

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