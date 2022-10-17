بمشاركة روسية.. السفير الباكستاني لدى موسكو يكشف عن موعد بناء "السيل الباكستاني"

أعرب السفير الباكستاني لدى موسكو، شوكت علي خان، عن أمله في أن يبدأ بناء خط أنابيب الغاز "السيل الباكستاني" (باكستان ستريم) في العام 2023.

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كذلك أشار الدبلوماسي الباكستاني إلى أن بلاده مهتمة بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

ومن المتوقع أن يربط خط أنابيب الغاز "السيل الباكستاني" البنية التحتية لمحطات الغاز المسال في موانئ كراتشي وغوادار في جنوب باكستان بالمحطات الكهربائية والمنشآت الصناعية في منطقة قصور (البنجاب) في شمال البلاد.

ووفقا للمشروع سيتجاوز طول خط الأنابيب 1.1 ألف كيلومتر، وستبلغ قدرته ما يصل إلى 12.3 مليار متر مكعب سنويا.

وتم توقيع الاتفاقية بين حكومتي روسيا وباكستان بشأن تنفيذ مشروع بناء خط أنابيب الغاز هذا في أكتوبر عام 2015، وتقضي الوثيقة باستخدام المواد والتكنولوجيات والخدمات الروسية.

المصدر: نوفوستي