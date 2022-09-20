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الجزائر تسعى لرفع سعر غازها المورد إلى إسبانيا

مال وأعمال

الجزائر تسعى لرفع سعر غازها المورد إلى إسبانيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تحدثت وسائل إعلام عن أن شركة "سوناطراك" الجزائرية المملوكة للدولة تسعى إلى رفع سعر الغاز المصدر إلى إسبانيا بنحو الضعف.

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وأشارت صحيفة "20 منتوس" إلى أن الشركة الجزائرية أعادت التفاوض بشأن اتفاقها طويل الأمد مع شركة Naturgy الإسبانية لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي منذ أكثر من عام.

وفي الوقت الراهن يتم تحديد سعر الغاز الجزائري بناء على سعر برميل خام "برنت"، وذكرت الصحيفة أن الجزائر تحاول الآن البدء في بيع غازها لإسبانيا اعتمادا على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، والذي يتأثر بشكل كبير بالتطورات المرتبطة بإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وكمثال بلغت عقود الغاز الآجلة على المؤشر الأوروبي في الساعة 14:17 بتوقيت موسكو مستوى 199.49 يورو لكل ميغاواط ساعة، وهو أعلى من سعر "برنت" بنحو الضعف.

المصدر: نوفوستي

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