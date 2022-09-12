إسبانيا تضاعف مشترياتها من الغاز من روسيا وتخفضها من الجزائر

زادت إسبانيا في أغسطس الماضي (2022) مشترياتها من الغاز الطبيعي من روسيا، فيما خفضتها من الجزائر، وفقا لما ذكرته شركة الطاقة الإسبانية Enagas.

وأظهرت بيانات الشركة أن إسبانيا زادت الشهر الماضي مشترياتها من الغاز الطبيعي من روسيا بنسبة 102.19% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

في حين تراجعت إمدادات الوقود الأزرق من الجزائر، التي تعتبر تقليديا موردا رئيسيا للغاز إلى المملكة، بنسبة 34.8%.

وفي تفاصيل البيانات، اشترت إسبانيا 4505 غيغاواط/ساعة من الغاز الطبيعي من روسيا الشهر الماضي، مقارنة بـ2228 غيغاواط/ساعة في أغسطس 2021.

فيما تم استيراد 9127 غيغاواط/ساعة من الغاز من الجزائر مقابل 13397 غيغاواط/ساعة في الشهر نفسه من العام السابق.

أما بالنسبة لحصة كل دولة من إجمالي واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي في أغسطس 2022، فقد استحوذت الولايات المتحدة على 26.5% من الإمدادات، والجزائر (24%)، ونيجيريا (15.3%)، وفرنسا (12.3%)، واحتلت روسيا المرتبة الخامسة بين الموردين الرئيسيين للجزائر (11.8%).

المصدر: نوفوستي