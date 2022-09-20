بريطانيا.. لا حطب للشتاء والمليارات لمزيد من النار في أوكرانيا

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بريطانيا تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 2.3 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.63 مليار دولار، على المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2023.

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وبحسب الصحيفة، ستعلن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس هذا الأسبوع، خلال كلمتها في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تزويد أوكرانيا العام المقبل بمبلغ يعادل أو يتجاوز المبلغ المخصص بالفعل هذا العام، وهو 2.3 مليار جنيه إسترليني.

وفي أوائل سبتمبر، أكدت تراس خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن كييف يمكن أن تعتمد على دعم لندن على المدى الطويل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قد أعلن أواخر يونيو أن لندن ستقدم مليار جنيه استرليني إضافي، أي 1.2 مليار دولار، كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف ستحصل أيضا على "أنظمة دفاع جوي متكاملة، وطائرات من دون طيار، ومعدات مبتكرة للحرب الإلكترونية".

وأشار مكتب رئاسة الوزراء ببريطانيا إلى أن إجمالي المساعدات العسكرية البريطانية المخصصة لأوكرانيا منذ بداية العام بلغت 2.3 مليار جنيه إسترليني، أي 2.8 مليار دولار، ولم ترسل إلى أوكرانيا أكثر من هذا المبلغ لهذا الغرض إلا الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع تقديم 1.5 مليار جنيه استرليني، وهو ما يعادل 1.8 مليار دولار، من المساعدات الاقتصادية والإنسانية بالفعل، بلغ إجمالي المساعدات البريطانية لأوكرانيا هذا العام 3.8 مليار جنيه استرليني، أي 4.6 مليار دولار.

المصدر: تاس