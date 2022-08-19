 
مباشر

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

مال وأعمال

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tn4j

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة في ظل ارتفاع الدولار، وتتجه أسعار المعدن النفيس نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.

وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.24% إلى 1767 دولار للأونصة.

في حين انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.29% إلى 1753.44 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الست الرئيسية، بنسبة 0.26% إلى 107.76 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا