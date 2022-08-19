روسيا تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث استخدام اليوان

احتلت روسيا في يوليو الماضي المرتبة الثالثة بين الدول والمناطق التي تستخدم اليوان الصيني في المدفوعات الدولية، وفقا لتقرير لصحيفة "فوربس" الأمريكية، نقلا عن بيانات "سويفت" (SWIFT).

وذكرت "فوربس" أن روسيا زادت في الأشهر الثلاثة الماضية حصتها في سوق اليوان العالمية بمقدار 6.3 مرة، في تلك الأشهر الثلاثة فقط.

ووفقا لبيانات "سويفت" للتعاملات المالية فقد استحوذت روسيا على 3.9% من معاملات اليوان في يوليو الماضي، مقابل 1.42% في يونيو، فيما أظهرت المملكة المتحدة معدلات أعلى عند 6.35%.

ولا تزال هونغ كونغ تتصدر القائمة، إذ تبلغ حصتها في معاملات اليوان في يوليو 70.93% مقابل 73.82% تم تسجيلها في يونيو 2022.

بعد روسيا في تصنيف مؤسسة "سويفت" جاءت سنغافورة (3.77%) ومن ثم الولايات المتحدة (2.98%).

المصدر: نوفوستي