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شركة Maersk الدنماركية تخسر مئات ملايين الدولارات بسبب تعليق عملها في روسيا

مال وأعمال

شركة Maersk الدنماركية تخسر مئات ملايين الدولارات بسبب تعليق عملها في روسيا
Globallookpress
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قالت شركة A.P. Moller-Maersk الدنماركية لنقل الحاويات البحرية، إن خسائرها في نصف السنة الماضية بسبب تعليق العمليات في روسيا تقدر بنحو 624 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيانها اليوم: " كان تأثير الوضع في روسيا وأوكرانيا على الأرباح قبل الفوائد والضرائب أقل سلبية بسبب استعادة 93 مليون دولار في الربع الثاني من بعض الخسائر ورسوم انخفاض القيمة في Ocean التي تم أخذها بالاعتبار سابقا في الربع الأول. التأثير الصافي على الأرباح قبل الفوائد والضرائب في النصف الأول من عام 2022، له قيمة سلبية تعادل 624 مليون دولار".

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وتضيف الشركة أنها تواصل بيع أصولها في روسيا، بما في ذلك حصة 30.75٪ في Global Ports. ويشار إلى أن شركة Global Ports تقوم بتشغيل خمس محطات للحاويات في روسيا الاتحادية، ومحطتي حاويات في فنلندا، كما أنها تمتلك محطة الحاويات الداخلية Yanino Logistics Park بالقرب من بطرسبورغ.

ومن المعروف أن شركة A.P. Moller-Maersk A/S، تعتبر من أكبر شركات نقل الحاويات في العالم، وقد تأسست عام 1904 في مدينة سفينبورغ الدنماركية. وهي تعمل حاليا في 130 دولة وتوظف أكثر من 100000 شخص. في مارس، أعلنت شركة ميرسك إنهاء عملياتها وبيع أصولها في روسيا.

المصدر: نوفوستي

 

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