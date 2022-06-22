خطوة روسية صينية لزيادة حجم التبادل التجاري

ذكرت شركة السكك الحديدية الروسية "أر جي ديه" أنها تعتزم مع السكك الحديدية الصينية تحسين تنسيق المعابر الحدودية وزيادة النقل اليومي لقطارات الشحن الأمر سيعطي دفعة للعلاقات التجارية.

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وتمت مناقشة المسألة في اجتماع عقد عبر الفيديو بين رئيس السكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزيروف ورئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديدية الصينية الحكومية لو دونغ فو.

ووفقا للمسؤول الروسي فإن العمل المنسق بشكل جيد بين السكك الحديدية الروسية والصينية يعد أحد المكونات الرئيسية للتنمية الناجحة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين.

وقال بيان صدر عن الشركة الروسية إن "تسهيل إعادة توجيه نقل البضائع الروسية من الاتجاه الغربي إلى الشرق سيزداد من خلال زيادة كفاءة النقل عبر الحدود بما في ذلك زيادة تنسيق المعابر الحدودية وزيادة النقل اليومي للقطارات في عام 2022".

وأشار بيلوزيروف إلى أن تطوير النقل بواسطة قطارات الحاويات في حركة المرور بين الصين وأوروبا هو أحد المهام ذات الأولوية للسكك الحديدية الروسية.

المصدر: نوفوستي