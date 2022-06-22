"نيويورك تايمز": الاقتصاد الروسي يقترب من مستواه قبل الجائحة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الدول الغربية أرادت "خنق" الاقتصاد الروسي من خلال فرض العقوبات، لكن هذه الخطط باءت بالفشل، وأشارت إلى أن الاقتصاد الروسي يقترب من مستواه قبل الجائحة.

ووفقا للصحيفة فإن الصين والهند تشتريان النفط من روسيا بكميات قريبة من الأحجام التي كان الغرب يشتريها من روسيا قبل فرض العقوبات الغربية على موسكو.

وقالت الصحيفة، إن "أسعار النفط ارتفعت إلى درجة أن روسيا تجني الآن أموالا من بيعها أكثر مما كانت تجني قبل أربعة أشهر".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه بعد تطبيق العقوبات المناهضة لروسيا زادت الواردات الصينية من النفط الروسي بنسبة 28%، كذلك أشارت إلى أن السلطات الهندية زادت من مشترياتها من النفط الروسي، رغم أنها كانت تشتريه بأحجام لا بأس بها قبل بدء العملية الخاصة.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد الروسي، أفاد مؤلفو التقرير بأن الاقتصاد الروسي يقترب من مستواه ما قبل جائحة كورونا، ويرجع ذلك إلى ارتفاع العملة الروسية ونمو العلاقات التجارية لروسيا.

المصدر: "نيويورك تايمز"