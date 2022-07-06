أوكرانيا تزود محطة "روفنو" الذرية بوحدات الوقود الأمريكية

أعلنت هيئة الرقابة النووية الأوكرانية عن تزويد محطة "روفنو" الذرية بوحدات الوقود الأمريكية من صنع شركة Westinghouse.

وقالت الهيئة في بيان لها، يوم الأربعاء إن المفاعل رقم 3 في محطة "روفنو" قد بدأ باستخدام وحدات وقود Westinghouse، وهو سابع مفاعل من 13 في المحطات الذرية الأوكرانية، يعمل بهذه الوحدات.

ويشار إلى أن محطة "روفنو" هي الثالثة في أوكرانيا التي بدأت باستخدام وحدات الوقود الأمريكية بعد المحطتين "جنوب أوكرانيا" و"زابوروجيا".

يذكر أن أوكرانيا بدأت باستخدام أجهزة الشركة الأمريكية المذكورة منذ عام 2015 في إطار برنامج لتنويع الوقود النووي.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت أنها تعتزم التخلي عن مشتريات الوقود النووي من روسيا بشكل كامل.

المصدر: نوفوستي