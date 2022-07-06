بعد التراجع الحاد.. أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد انخفاض حاد أمس بسبب قوة الدولار الأمريكي وموجة جديدة من المخاوف من أن الطلب على موارد الطاقة سينخفض ​​في حالة حدوث ركود اقتصادي عالمي.

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وبحلول الساعة 13:41 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.37% إلى 99.87 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.07% إلى 103.87 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وذكرت "بلومبرغ" أن المستثمرين يأخذون في الحسبان إمكانية حدوث ركود في الاقتصاد العالمي نتيجة لتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية العالمية، متجاهلين مؤشرات انخفاض معروض النفط.

ويعتقد المحللون في بنك "غولدمان ساكس" بأن الانخفاض في أسعار النفط أمس الثلاثاء كان مفرطا. وقال البنك في مراجعة: "على الرغم من تزايد احتمال حدوث ركود في الاقتصاد، فمن السابق لأوانه أن تستسلم سوق النفط لهذه المخاوف. لا يزال الاقتصاد العالمي ينمو. ووتيرة النمو في الطلب على النفط هذا العام سوف يتجاوز بشكل كبير وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي".

فيما كشفت مصادر في الصين، التي تتعافى من رفع قيود الحجر الصحي، عن أن الطلب على الطاقة بدأ في النمو. ووفقا لهذه المصادر اقترب استهلاك البنزين ووقود الديزل في البلاد في يونيو 2022 من 90% من مستويات يونيو 2019.

المصدر: بلومبرغ