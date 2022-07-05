وسط مخاوف من الركود.. خام برنت يتراجع اليوم وتحذير من أن يهوي النفط إلى 65 دولارا

وحذر بنك "سيتي غروب" من أن النفط الخام قد ينهار إلى 65 دولارا للبرميل بحلول نهاية هذا العام وإلى 45 دولارا بنهاية عام 2023 إذا حدث ركود معوق للطلب، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ".

إقرأ المزيد

وقال محللون للبنك الأمريكي في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن هذه التوقعات تستند إلى عدم وجود أي تدخل من قبل منتجي "أوبك +" وتراجع استثمارات النفط.

وقارنت توقعات "سيتي غروب" حال سوق الطاقة الراهنة بأزمات السبعينيات، بينمت لا يتوقع الاقتصاديون في البنك أن تغرق الولايات المتحدة في الركود حاليا.

وقال التقرير: "بالنسبة للنفط، تشير الأدلة التاريخية إلى أن الطلب على النفط يتحول إلى حالة سلبية فقط في أسوأ فترات الركود العالمي.. لكن أسعار النفط تنخفض في جميع فترات الركود إلى التكلفة الهامشية تقريبا".

وانخفضت أسعار خام برنت اليوم الثلاثاء لتتراجع عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بواقع دولار واحد، حيث طغت المخاوف من أن يحد ركود عالمي محتمل من الطلب على الوقود على المخاوف من تعطل الإمدادات ومن بينها خفض محتمل للإنتاج في النرويج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 60 سنتا أو 0.5% إلى 112.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار، أو 1.1% إلى 109.58 دولار للبرميل من مستواها عند الإغلاق يوم الجمعة.

وتزداد مخاوف المستثمرين من الطلب في ظل تشديد واسع للظروف المالية العالمية حيث يكافح مجلس الاحتياطي الأمريكي التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة بشكل سريع.

المصدر: "بلومبرغ" + CNBC عربية