ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف انخفاض المعروض

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من انخفاض معروض الخام في السوق العالمية.

وانخفضت على وجه الخصوص، صادرات النفط من ليبيا بشكل حاد بسبب الأزمة السياسية في البلاد، مما أدى إلى تعليق عمل أكبر محطتي تصدير.

وحذرت جمعية النفط والغاز النرويجية من إضراب وشيك للعمال في الصناعة، سيتسبب في خفض الإنتاج في البلاد بمقدار 130 ألف برميل يوميا، والغاز بمقدار 292 ألف برميل من النفط المكافئ في اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، اندلع حريق في مصفاة Mongstad في Equinor النرويجية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت الشركة إنه تم إخماد الحريق في مصفاة التكرير الوحيدة في النرويج، لكن تضررت بعض المنشآت المشاركة في إنتاج أنواع معينة من المنتجات البترولية.

وبحلول الساعة 18:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر في بورصة لندن للعقود الآجلة بمقدار 3.59 دولار (3.26%)، لتصل إلى 113.64 دولارا للبرميل. وكانت العقود الآجلة لشهر أغسطس لخام غرب تكساس الوسيط في تلك اللحظة ترتفع في الأسعار في التداول الإلكتروني في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) بمقدار 1.85 دولار (1.71%)، لتبلغ 110.28 دولارا للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع الخام في UBS Group AG:"الإضراب المتوقع في النرويج يزيد من المخاوف من نقص الإمدادات. كما تدعم السوق زيادة عامة في الرغبة في المخاطرة".

المصدر: إنترفاكس