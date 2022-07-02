جنوب إفريقيا.. رجل يعثر على ثعبان نادر برأسين يزحف في اتجاهين معاكسين (صور)

عثر رجل من بلدة ديربان في مدينة ندويدكي بدولة جنوب إفريقيا في حديقة منزله على ثعبان من فصيلة نادرة برأسين ويزحف في اتجاهين معاكسين.

وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" فإن الرجل استدعى على الفور خبيرا في اصطياد الثعابين يدعى رانجلر نيك إيفانز، لإجراء أكثر عمليات الإنقاذ غرابة في حياته المهنية.

وذكرت الصحيفة البريطانية بأنه ولحسن الحظ فإن السلالة غير مؤذية تماما، لكن حقيقة أن الثعبان كان له رأسان يجب أن يكون مخيفا بشكل خاص.

وفقًا لصائد الثعابين إيفانز، لم يكن لدى الرجل ما يدعو للقلق على الإطلاق.

وفي حديثه إلى موقع "IOL" الجنوب إفريقي قال: "أنا متأكد من أنه فوجئ مثلي تماما".

وصرح صائد الثعابين بأن صاحب البيت الذي وجد الثعبان ذو الرأسين طلب منه أن لا يقتله وينقله لمكان آخر يعيش فيه، مضيفا: "هذا كان لطيفا منه حقا".

وأفاد بأن الثعبان مشوه جزئيا وطوله حوالي 30 سم فقط، مشيرا إلى أن المثير للاهتمام هي حركته، حيث قال إن الرؤوس ه كانت في بعض الأحيان تحاول السير في اتجاهين متعاكسين، وفي أحيان أخرى، يستند رأس على الآخر، وبدا أن هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية للحركة، على حد قوله.

وأضاف "على حد علمي، فهذه السلالة لا تعيش طويلا بشكل عام، لأنه بالكاد يمكنه التحرك، وعندما يحدث فإنه يحدث ببطء شديد، وإذا فقس بعد شهور أو أسابيع، وظل على قيد الحياة كل هذا الوقت، فسوف أتفاجأ حقا".

المصدر: صحيفة "ديلي ستار" البريطانية