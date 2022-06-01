هولندا وألمانيا تعلنان مشروعا مشتركا للتنقيب عن الغاز في بحر الشمال

أعلنت الحكومة الهولندية عن مشروع مشترك مع ألمانيا للتنقيب عن حقول غاز جديدة في بحر الشمال، وذلك بعد قطع الغاز الروسي عنها إثر رفضها السداد بالروبل.

وقالت الحكومة في بيان إن نائب وزير التعدين، هانز فييلبريف، "أصدر تراخيص للجانب الهولندي اليوم"، وأضافت أن "العمل بدأ ضمن اجراءات معجلة لإصدار التراخيص المطلوبة" في ألمانيا أيضا.

كذلك أعلنت وزارة الاقتصاد والمناخ الهولندية أن "الحكومة تدعم استخراج الغاز من بحر الشمال بهدف الحصول على كميات غاز كافية لتدفئة منازلنا".

وأضافت أنه من المتوقع استخراج الغاز بحلول عام 2024 من منصة سيتم تشغيلها بواسطة محطة طاقة قريبة تعمل على الرياح.

يذكر أن المشروع المثير للجدل للتنقيب عن الغاز على بعد نحو 19 كيلومترا قبالة السواحل الهولندية والألمانية ليس جديدا، لكنه بات ملحا بعد إعلان شركة غازبروم الروسية يوم أمس وقف جميع إمداداتها من الغاز إلى هولندا.

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يذكر أن شركة "غازبروم" الروسية قطعت الإمدادات عن 4 دولة أوروبية، حتى يوم أمس، وهي: بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، وسط توقعات أن يتم إيقاف الإمدادات الغازية إلى الدنمارك في الفترة القريبة، بعد إعلانها قبل أيام رفضها السداد بالروبل الروسي، بحسب آلية الدفع الجديدة.

وبعد قطع "غازبروم" الغاز الطبيعي عن بولندا وبلغاريا في 27 أبريل الماضي، أخذت بولندا تشتري الغاز الروسي من ألمانيا، فيما طالبت بلغاريا المفوضية الأوروبية بشرح إجراءات دفع ثمن الغاز الروسي، في مؤشر على عزمها قبول الآلية الجديدة بعد انقطاع إمدادات الغاز الروسي عنها.

وتعد روسيا أبرز موردي الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وقد أثبت على مدى عقود طويلة موثوقيتها كمورد مضمون للغاز، وفي العام 2020 صدرت نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز إلى الدول الأوروبية.

المصدر: "أ ف ب" + RT