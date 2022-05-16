قال السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، إن إيران تعتزم زيادة واردات الحبوب من روسيا ، فمن الممكن شراء أكثر من 20 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية سنويا.

ووفقا للسفير، كانت سياسة إيران في السنوات الأخيرة تتمثل في شراء مجموعة معينة من المنتجات الزراعية من روسيا، وفي عام 2021 ، احتلت إيران، بعد أن استوردت 7 ملايين طن من الحبوب من روسيا، المرتبة الأولى في استيراد هذه المنتجات من روسيا.

وقال الدبلوماسي الإيراني: "سيتم توسيع هذه العملية أيضا هذا العام.. بشكل عام، إيران لديها القدرة على استيراد أكثر من 20 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية من روسيا سنويا".

المصدر: نوفوستي