الولايات المتحدة تزيد إنتاج النفط لتلبية الطلب المحلي والعالمي

تعمل الولايات المتحدة لزيادة حجم النفط الخام الذي تنتجه شركات النفط الأمريكية.

وقال عاموس هوكستين مستشار وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون أمن الطاقة، إن الهدف من زيادة الإنتاج، تلبية الطلب على النفط الخام داخل الولايات المتحدة وفي العالم.

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وأضاف هوكستين في حديثه اليوم الاثنين في دبي خلال منتدى الطاقة العالمي الذي ينظم بمشاركة مجلس واشنطن أتلانتيك: "تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة الإنتاج وضمان توريده بشكل كاف في السوق الأمريكية، وفي السوق العالمية".

المصدر: تاس