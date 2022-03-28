 
مباشر

الولايات المتحدة تزيد إنتاج النفط لتلبية الطلب المحلي والعالمي

مال وأعمال

الولايات المتحدة تزيد إنتاج النفط لتلبية الطلب المحلي والعالمي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sp21

تعمل الولايات المتحدة لزيادة حجم النفط الخام الذي تنتجه شركات النفط الأمريكية.

 وقال عاموس هوكستين مستشار وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون أمن الطاقة، إن الهدف من زيادة الإنتاج، تلبية الطلب على النفط الخام داخل الولايات المتحدة وفي العالم.

إقرأ المزيد
نائب رئيس الوزراء الروسي يحذر من انهيار أسواق النفط والغاز
نائب رئيس الوزراء الروسي يحذر من انهيار أسواق النفط والغاز

وأضاف هوكستين في حديثه اليوم الاثنين في دبي خلال منتدى الطاقة العالمي الذي ينظم بمشاركة مجلس واشنطن أتلانتيك: "تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة الإنتاج وضمان توريده بشكل كاف في السوق الأمريكية، وفي السوق العالمية".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا