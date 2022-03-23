نائب رئيس الوزراء الروسي يحذر من انهيار أسواق النفط والغاز

حذر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك من احتمال انهيار أسواق النفط والغاز العالمية في حال تم فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية.

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وقال المسؤول الروسي، في كلمة أمام مجلس النواب الروسي اليوم الأربعاء، إن غياب موارد الطاقة الروسية من أسواق النفط والغاز العالمية سيؤدي إلى انهيارها، كما أن صعود أسعار الطاقة سيكون غير متوقعا.

وأشار نوفاك إلى أن روسيا تعد أكبر مورد لموارد الطاقة للأسواق العالمية، وتبلغ حصة صادرات الطاقة الروسية حوالي 20%، ولفت المسؤول إلى أن حجم الاستثمارات في مجمع الوقود والطاقة الروسي في العام 2021 بلغ 4.4 تريليون روبل (حوالي 44 مليار دولار).

كذلك علق نائب رئيس الوزراء الروسي على ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، حيث قال إن الولايات المتحدة تحاول إلقاء اللوم بمشكلة ارتفاع أسعار الوقود لديها على روسيا، لكن لا علاقة لروسيا بهذه المسألة.

ويأتي تصريح نوفاك في وقت تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي فرض حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، والتي يمكن أن تتضمن فرض حظر على إمدادات النفط والغاز من روسيا.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع سلاحها، ومنذ ذلك التاريخ فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات "شديدة" على الاقتصاد الروسي.

المصدر: "تاس"