نائب رئيس الوزراء الروسي محذرا: بلوغ سعر الغاز في أوروبا 4000 دولارا ليست سقفا

حذر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، من احتمال ارتفاع أسعارالغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات عالية للغاية.

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وأشار إلى أن صعود سعر الغاز إلى 4000 دولار (لكل ألف متر مكعب) ليست سقفا نهائيا، أي أن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر.

وقال نوفاك إن سعر الغاز الطبيعي في أوروبا عند مستوى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب ليس هو الحد الأقصى لصعود سعر المادة، إذ أن حجم الغاز الطبيعي المخزن في مرافق التخزين الأرضية أقل بكثير من العام الماضي.

كذلك أشار نوفاك إلى أن مخزونات الديزل الأوروبية عند أدنى مستوى لها منذ عام 2008.

وأكد نوفاك، أن روسيا لم تستخدم أبدا موارد الطاقة كسلاح، كما أنه يجري حاليا تنفيذ إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا وفقا للعقود المبرمة.

كذلك علق نائب رئيس الوزراء الروسي على ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، حيث قال إن الولايات المتحدة تحاول إلقاء اللوم بمشكلة ارتفاع أسعار الوقود لديها على روسيا، لكن لا علاقة لروسيا بهذه المسألة.

ويأتي تصريح نوفاك في وقت تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي فرض حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، والتي يمكن أن تتضمن فرض حظر على إمدادات النفط والغاز من روسيا.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع سلاحها، ومنذ ذلك التاريخ فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات "شديدة" على الاقتصاد الروسي.

المصدر: تاس