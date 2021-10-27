الروبية الباكستانية تتعافى بعد حزمة مساعدات سعودية قيمتها 4.2 مليار دولار

قال متعاملون ومصرفيون إن العملة الباكستانية تعافت وزادت روبية واحدة مقابل الدولار في معاملات اليوم بعد أن أعلنت السعودية عن حزمة دعم لإسلام آباد قيمتها 4.2 مليار دولار.

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وسيساهم الدعم السعودي في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لباكستان الآخذة في التناقص.

وسجلت الروبية 175.60 مقابل الدولار عند الإغلاق في الجلسة السابقة، وانخفضت بنحو 13.6 بالمئة منذ مايو.

وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، إن السعودية أعلنت أمس الثلاثاء، دعم الاحتياطيات الأجنبية الباكستانية بثلاثة مليارات دولار، فضلا عن تمديد التمويل الخاص بتجارة المشتقات النفطية بنحو 1.2 مليار دولار خلال العام.

من جهته، شكر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان السعودية.

وقال في تغريدة "المملكة العربية السعودية تساند باكستان دائما في أوقاتنا الصعبة، بما في ذلك الآن بينما يواجه العالم زيادة في أسعار السلع الأولية".

المصدر: رويترز