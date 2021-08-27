شركة "الخليج العربي" الليبية للنفط تعلن عجزها عن مواصلة نشاطها

أعلنت إدارة شركة "الخليج العربي" الليبية للنفط أن الشركة أصبحت عاجزة تماما عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها دون رصد الأموال اللازمة لذلك.

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وأضافت: "الشركة كانت تقوم بتسيير أعمالها مع عدم إحالة ميزانيتي عامي 2020 و2021 لها أو تسييل الأموال المطلوبة لتنفيذ العمل رغم الوعود المستمرة بتوفير الميزانيات والأموال مما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات وعجزها عن توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات ومتطلبات التشغيل والإنتاج، وعدم قدرتها على مواصلة الالتزامات التعاقدية الفنية أو الخدمية المرتبطة بوجود العاملين بحقول ومواقع الشركة".

وتابعت أنها "لن تستطيع الاستمرار في العمل بدون توافر الميزانيات والأموال لتسيير أعمالها، وستضطر مجبرة لتعليق جميع الأنشطة والأعمال ما لم يتم إمدادها بالأموال اللازمة للتشغيل الإنتاج".

المصدر: "بوابة الوسط"