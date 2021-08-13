 
مباشر

بعد تحذيرات وكالة الطاقة الدولية.. أسعار النفط تتراجع

مال وأعمال

بعد تحذيرات وكالة الطاقة الدولية.. أسعار النفط تتراجع
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1l1

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم الجمعة بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على الخام ومنتجاته تباطأ بشدة في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا.

إقرأ المزيد
وكالة الطاقة الدولية تحذر من تأثير سلالة
وكالة الطاقة الدولية تحذر من تأثير سلالة "دلتا" على أسواق النفط

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، انخفض خام "برنت" بحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.80% إلى 70.74 دولار للبرميل، بعد أن نزل 13 سنتا في الجلسة السابقة.

في حين تراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.93% إلى 68.45 دولار للبرميل، بعد أن هبط 0.2 بالمئة أمس الخميس. وما زال الخامان القياسيان يتجهان صوب تحقيق مكسب طفيف هذا الأسبوع.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن تزايد الطلب على الخام توقف تقريبا في يوليو 2021، وبصدد الارتفاع بوتيرة أبطأ على مدى بقية 2021 بسبب زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا لفيروس كورونا.

وأضافت الوكالة "تم خفض النمو في النصف الثاني من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كوفيد-19 المفروضة في عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط، على الأخص في آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط".

المصدر: رويترز + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا