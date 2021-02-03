البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي إلى 40.1 مليار دولار بزيادة تقدر بـ900 مليون دولار عن الشهر السابق.

إقرأ المزيد

وقال البنك المركزي المصري إنه خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي حقق الاحتياطي النقدي استقرارًا بقيمة 39.221 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي استقر عند ذلك الرقم منذ أكتوبر الماضي.

وشهد الاحتياطي النقدي تراجعا بمقدار 10 مليارات دولار منذ مارس الماضي حتى يونيو السابق له بعد اندلاع جائحة كورونا، وحصلت مصر على حزمة من التسهيلات المالية لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على مكتسبات الإجراءات التصحيحية للبنك المركزي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار علي شريحتين ضمن برنامجي التسهيل المدد والتمويل السريع.

المصدر: رويترز