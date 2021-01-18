انخفاض أسعار النفط بفعل تجدد مخاوف كورونا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، منهية موجة صعود بدأت في نهاية أكتوبر الماضي بفعل تخفيضات الإنتاج وطلب صيني قوي.

وبحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، انخفض خام "برنت" بنسبة 0.5 بالمئة إلى 54.79 دولار للبرميل، بعد نزوله 2.3 بالمئة يوم الجمعة. وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة ليسجل 52.15 دولار للبرميل، بعد أن هبط 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد خاما القياس في الأسابيع الأخيرة، مدعومين بالشروع في التطعيم ضد كوفيد-19 وخفض مفاجئ في إنتاج الخام من السعودية، أكبر مصدر له في العالم. لكن تنامي الإصابات الجديدة في أنحاء العالم يثير شكوكا حيال مدى تماسك الطلب.

المصدر: رويترز